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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديريات العاصمة المؤقتة عدن، خلال اليومين الماضيين انتشارا واسعا لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً .والسفير السعودي يعلن السيطرة على الوضع..تفاصيل
شهدت مديريات العاصمة المؤقتة عدن، خلال اليومين الماضيين انتشارا واسعا لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً .
وقال مصدر أمني ان الإنتشار يأتي ضمن الإستعدادات العسكرية ضد قوات التحالف العربي بعد منع قيادات الانتقالي ومدير أمن عدن المقال من العودة إلى عدن .
من جانبه نفى السفير السعودي لدى اليمن “محمد ال جابر” اليوم السبت أن يكون هناك اي توتر في العاصمة المؤقتة عدن. مؤكدا سيطرت السعودية على الوضع وعدم قدرة الإنتقالي على التحرك ضد التحالف.
جديد اب برس
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