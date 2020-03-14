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عدن - ياسمين التهامي - نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية مريم العقيل ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن الكويت..تفاصيل

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية مريم العقيل ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أراضيها في إطار جهود الوقاية من كورونا. وأكدت العقيل في تصريح صحفي، أن “الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا”، مستغربة أن ينسب لها مثل هذا تصريح، وأنه “لا يوجد أي قرار من هذا النوع، وأنه ليس من صلاحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هكذا قرارات”.

ودعت الوزيرة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة عند نشر أي أخبار في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم أجمع مع ضرورة الحرص على الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية تجنبا لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). جديد اب برس​ Advertisements وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن “ما تم تداوله بشأن دراسة قرار إجلاء الوافدين إلى دولهم بالتعاون مع سفارات بلادهم غير صحيح إطلاقا”. وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن الإشاعات

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