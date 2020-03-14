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عدن - ياسمين التهامي - كندا تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن وجهود المبعوث الأممي...تفاصيل

اكد وزير خارجية كندا فرانسوا شامبان استمرار دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتوصل إلى سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفراء العرب المعتمدين لدى كندا في إطار الاجتماع الدوري الاعتيادي للمجلس برئاسة عميد مجلس السفراء العرب سفير اليمن في كندا جمال السلال. جديد اب برس​ Advertisements جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العربية الكندية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى أهم التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والمواقف الكندية تجاهها. واطلع وزير الخارجية الكندي، السفراء العرب على أهم التطورات المتعلقة بترشيح كندا للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي للعامين 2021-2022 وإن كندا تهدف من هذا الترشح إلى تعزيز الأمن والسلم الدولي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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