شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم ثعبان في العالم يلتهم تمساح شرس في غمضة عين.. وحينما وصل إلى أحشائه كانت المفاجأة.. شاهد ما فعلت مخالب وأسنان الضحية (صور مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور صادمة لحظة ابتلاع ثعبان ضخم لتمساح عملاق بالكامل، بعد ان قضى على حياته بأحد المستنقعات الغامضة بأستراليا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شوهد الثعبان وهي يبتلع التمساح الضخم بفكيه العريضين في مياه المستنقع بمدينة كوينزلاند الاسترالية، حيث لم يظهر من التمساح سوى أطرافه وذيله. أخبار جديدة من الخليج 365: ​ Advertisements ​

ويعد هذا الثعبان ثاني اضخم افعى بأستراليا واكثرها شراسة على الإطلاق، حيث تمكن من الفتك بالتمساح الضخم وأقدم على ابتلاعه. رصد كاياكر مارتن مولر المشهد المروع بينما كان في طريقه إلى أسفل المستنقعات في جبل عيسى ، وكشف الخبراء أن الثعبان غالبًا ما يستهدف التماسيح على الرغم من الخطر الواضح.

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