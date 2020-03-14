شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع مولودها في الشارع أمام المستشفى في السعودية.. وعند وصول الفريق الطبي لإنقاذها كانت المفاجأة الصادمة.. وكاميرا المراقبة تصور المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع لسيدة ولدت رضيعها داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

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وأظهر المقطع المتداول صوت أحد الأشخاص وهو يوجه مناشدة لإنقاذ زوجته التي بادرتها آلام الولادة أمام مستشفى الولادة بالدمام ووضعت مولودها داخل مركبة بمساعدة عدد من السيدات .

ووفقا لما نشرته ” سبق ” فقد تبين أن زوج السيدة غير سعودي وقام بالتهجم على الطاقم الطبي ولاذ بالفرار عند استدعاء الأمن، وتم استدعاء الجهات الأمنية لتسجيل الواقعة.

وأصدر التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في بيان له أن مقطع الفيديو المتداول حدث ظهر يوم الجمعة 13 مارس 2020م؛ حيث إن زوج السيدة -غير سعودي الجنسية- حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الواحدة ظهراً برفقة زوجته و3 سيدات أخريات.

وتابع المجمع: “دخلت إحداهن إلى الطوارئ وأفادت بحالة ولادة أمام الباب، وعند حضور الطبيبة المتواجدة فوجئت بأن السيدة قد ولدت داخل السيارة، وعند محاولة الفريق الطبي نقل السيدة إلى قسم الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لما بعد الولادة، رفض زوجها ذلك، وقامت الطبيبة بواجبها الطبي على أكمل وجه رغم تعالي صراخ الشخص وتهجمه على الفريق الطبي -كما هو موضح في مقطع الفيديو- رغم وجود الأنظمة التي تمنع ذلك”.

وأضاف: “عند استدعاء قسم الأمن في المستشفى لاذ الزوج بالفرار، فيما تم تسجيل محضر في قسم الشرطة بالواقعة وبانتظار استكمال الإجراءات الأمنية في هذا الخصوص”.

وقالت إدارة المستشفى إنه تم تسجيل البلاغ في قسم الشرطة لتتخذ إجراءاتها النظامية حيال ذلك، وأكدت أن أهلية العلاج هي حق مكفول للجميع، إلا أن التجاوز على الممارسين الصحيين أو تأليب الرأي العام على المنشآت الحكومية أمر مرفوض.