شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة مراهقة تعاشر الأسود منذ عشرين سنة ..لكن ما حدث لها مع ثلاثة فهود كان صادم ومفاجئ ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ولدت كريستين كير بين الأسود والفهود وغيرها من الحيوانات البرية، حيث نشأت الفتاة البالغة 21 عامًا داخل محمية للحيوانات في جنوب أفريقيا واحتلت دائمًا جزءًا كبيرًا من حياتها.

وصفت نفسها بأنها الدكتورة دولليتل الواقعية حتى أنها اختارت أن تتعلم في المنزل منذ سن العاشرة لأنها كانت تفتقد الحيوانات بشدة أثناء تواجدها في المدرسة وفقًا لصحيفة "مترو".

وتعمل كريستين حاليًا بدوام كامل في المحمية حيث تعتني بالفهود، الزرافات، الميركاتس والحمر الوحشية، تقول كريستين "أبي باري البالغ من العمر 54 عامًا يربى الأسود والقطط الكبيرة، وقد علمني كل ما أعرفه".

لا تعد كرستين الفهود "همجية" تقول إنها أشبه بقطط المنازل، وتؤكد "قد يبدو الأمر مجنونًا، لكنني أشعر أنني أستطيع التحدث إلى الحيوانات ولكن دون أن أقول كلمة واحدة... كل شيء بلغة الجسد، فهم يقرؤونك بقدر ما تقرأ لغتهم".

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• فتاة مراهقة تعاشر الأسود منذ عشرين سنة ..لكن ما حدث لها مع ثلاثة فهود كان صادم ومفاجئ ..شاهد

• حادثة لاول مرة في تاريخ البشرية .. اختفاء جنين في رحم أمّه بعد أسابيع من الحمل ..شاهد الصور

• شاب يعاشر الأسود والضباع ويعانقها بحرارة ..لكن المفاجأة المروعة حدثت عن تقبيله لهذا الأسد المفترس ..(شاهد الفيديو)

* عاجـــل : الملك سلمان يصدر مرسوم ملكي جديد وهام سيغير وجه السعودية !!

• قل وداعًا لضغط الدم ورائحة الفم الكريهة.. مشروب مذهل ينهي معاناتك للأبد ..شاهد

• وردنا الان : "محمد بن سلمان" يتخذ قبل قليل قرار مفاجئ يدمر مستقبل الخليج العربي.. والبحرين وعمان يضعون ايديهم على قلوبهم في انتظار الكارثة ..شاهد

• عاجـــل : دولة الكويت التي يحبها الجميع تعيش فاجعة مرعبة والحزن والخوف يجتاح البلاد من هول الكارثة ..شاهد

• عاجـــل : الاعلان رسميا فجر اليوم عن أول حاكم خليجي مصاب بفيروس كورونا ،،، وادخاله الحجر الصحي .. وامريكا تعلق ..شاهد

• عاجـــل : السعودية والسعوديون يستفيقون اليوم على قرارا جديد ومفاجئ هو الأول في تاريخ البلاد !

Advertisements

• زوجة مليادير سعودي تظهر بحالة يرثى لها وهي تبكي بعد اصابتها بفيروس كورونا ..شاهد الفيديو

• شاهد : أسد غاضب يلتهم عروسة بسرعة البرق أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها ..حدثت مفاجأة وقلبت الأمور رأساً على عقب (فيديو)

• شاهد هذه الحسناء تتحول بقدرة قادر الى حيوان اليف وتبهر الرجال والنساء وحتى الاطفال (فيديو مذهل صعق الجميع )

• نبتة رخيصة الثمن ويتجاهلها الكثير من الناس ..تقضي على السرطان وتعالج ارتفاع ضغط الدم وتحميك من النوبات القلبية والجلطات الدماغية

• 9 أنواع من الأطعمة المتوفرة في كل مكان إذا تناولتها فأنت محصن ضد فيروس كورونا ولن يستطيع إختراق مناعة جسمك ابدا ..شاهد

• عاجـــل : الإعلان عن إصابة "إيفانكا ترامب" بفيروس كورونا .. وسفارة غربية في واشنطن تنشر صورة تؤكد ذلك ..شاهد

• شاهد من هي المذيعة الجديدة التي ظهرت على قناة MBC وخطفت الانظار بجمالها الساحر ..(صور)

* هذه الفاكهة تعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى وتمنع السكتات الدماغية.. متوفرة في كل مكان وسعرها رخيص جدا فلا تتجاهلها بعد اليوم

* فضيحة مدوية لمذيعة قناة MBC لجين عمران مع مصطفى الاغا.. شاهد الفيديو

----------------------------



لقد أنقذنا 3 من الفهود الحالية من مزرعة تربية، حيث واجه المالك مشاكل مالية وفقد مزرعته إحداهما كانت حامل، لذلك قمت بتربية الأشبال منذ الولادة.

تقول إنها حاولت الانتقال إلى المدينة للعمل في إحدى الشركات لكن لم تشعر بنفسها وأرادت العودة بأسرع ما يمكن إلى الحيوانات: "لقد وجدت أن الناس دائمًا ما يتنافسون مع بعضهم البعض على من لديه أفضل سيارة وما إلى ذلك، وأردت فقط العودة إلى حيث أنتمي مع الحيوانات، لقد كرهت كل يوم في المكتب، وكان الجلوس خلف جهاز كمبيوتر مقرفًا".

وتضيف "أفضل إطعام القطط الكبيرة، كما أقوم بتثقيف المتطوعين حول الحيوانات وأريهم مدى روعتهم، إن التفاعل مع الحيوانات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أصبح روتيني اليومي، فهذا كل ما عرفته في حياتي".