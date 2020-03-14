تفاصيل.. قتيلان في الشعر شرق إب وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
إب - الخليج 365
قتل إثنان من المواطنين بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلا في قرية مسورة بمديرية الشعر شرق إب بخلافات أسرية.
وأضافت المصادر أن شخصين من آل العميسي قتلا وأصيب ثالث بجروح بليغة في مسورة الشعر شرق محافظة إب، في ظل فوضى أمنية تشهده المديرية.
وبحسب المصادر فإن الشاب المدعو "يوسف عايض العميسي" قام بطعن والده وابن أخيه "هيثم محمد عايض"، ما أدى إلى وفاة الأخير وإصابة والده بإصابات بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة إب.
وأفادت المصادر بمقتل الجاني "يوسف عايض العميسي" برصاص أحد أقاربه عقب الجريمة.
وتشهد عدد من مدن محافظات إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ، جرائم جنائية بشعة بعضها مرتبط بالمليشيا وبعضها تحمل طابع الخلافات على الأراضي وأخرى خلافات أسرية في ظل احتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية نتيجة غياب القانون ومحاكم التقاضي.
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