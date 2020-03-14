شاهد.. صور ممثل كويتي عارياً في سرير تُشعل جدلاً كبيراً .. ما علاقة كورونا؟!

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عدن - ياسمين التهامي - أشعل الممثل الكويتي عبدالله الطراروة موجة تعليقات وجدل واسع بين المتابعين عبدما نشر صوراً له ظهر فيها شبه عار.
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واعتبر كثيرون أن الصور “جريئة”، إذ ظهر وهو مستلقياً على سريره شبه عار، ويغطي بعض من أجزاء جسده بـ”الشرشف”.
ونشر “الطراروة” عدة صورة مماثلة ، وأرفقها بتعليق انتقد فيه التعليقات التي هاجمته.
وقال الممثل الكويتي: ” كلام للبعض. يعيبون على الهنود والهنود ربوهم. بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك “.
وتابع: “اكيد يجينا وباء كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي ما في مسلسل في نتفليكس ما شفتوه”.
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