مليشيا الحوثي تغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيا الحوثي, السبت، إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الجوية الأممية



ويستقبل مطار صنعاء الدولي رحلات يومية تابعة لمنظمات الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي.

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وقالت اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة التابعة لحكومة المليشيا بصنعاء (غير المعترف بها) إنها أقرت إغلاق مطار صنعاء أمام جميع الرحلات الجوية ابتداء من اليوم 14 مارس ولمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما أقرت اللجنة الحجر الصحي على جميع المواطنين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما. .