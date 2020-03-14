"رؤى الشبابية" تنفذ دورة في مجال الكوافير وفنون التجميل في وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365 - شبام
في اطار الاهتمام ببرامج تنمية مهارت المجتمع حرفياً ومهنياً ودمجهم فى سوق العمل .. دشُن بمبنى مؤسسة رؤى الشبابية التنموية بالشحر دورة في الكوافير وفنون التجميل بالشراكة مع محلات الجوهي العالمية للعناية بالشعر والبشرة بسوق شبام مدينة الشحر وبمشاركة قرابة 30 متدربة .
حيث تستمر الدورة التدريبية لاسبوعين بين تدريب نظري وعملي يؤهل المتدربات ويمكنهن من الحصول على المعلومات الخاصة بفنون التجميل والكوافير والعناية بالبشرة.
وتتميز الدورة بعدد من المحاور التدريبية التي تأهل المتدربات ذات المستويات الأدنى والمتوسطة الئ دور الاحتراف المهني والذي يأهلهن في الخروج الئ سوق العمل ويواكب فنون العصر الحديث من التجميل والتعامل مع عدد من المواد والعينات الخاصة بفنون التجميل ورسم المكياج.
جدير بالذكر أن المؤسسة تضع في أولوياتها البرامج والدورات الهادفة والتي يكون لها مخرجات وفرص تكسب المتقدمين خبرات تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وفتح مشاريع مستقبلية لتحقيق مبدأ الشراكة بداخل الأسرة والمجتمع.
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