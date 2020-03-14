أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 14 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

توقعات بسقوط أمطار في سواحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/466410/ تعرف على عدد درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدن والمناطق الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/466412/ رئيس الوزراء يوجه بإنشاء غرفة عمليات ورفد المنافذ بالفرق الطبية https://www.elyamnelaraby.com/466413/ شبوة.. إسقاط طائرتين مسيرتين بعد تحليقهما فوق منزل المحافظ https://www.elyamnelaraby.com/466423/ Advertisements التحالف يستهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/466426/ وفد المبعوث الأممي: حضرموت ستكون مساهماً أكيداً في إحلال السلام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/466427/ الخارجية الأمريكية: انتهاكات شنيعة في سجون الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/466438/ مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات حوثية في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/466445/ محروس يناقش مع قائد قوات الواجب التعاون العسكري والتنموي في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/466449/ قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وقوات الجيش خلال مواجهات بمدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/466457/

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