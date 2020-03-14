شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. في ظهور مباغت من فرنسا لـ "محمد علي" يزلزل السيسي ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت صحيفة "لوموند" الفرنسية واسعة الانتشار حوارا جديدا مع الفنان ورجل الأعمال المصري "محمد علي" المقيم في اسبانيا ، والذي سبب صداعا سياسيا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وواجهت الصحيفة المعارض المصري بسؤال محرج حول طموحه في أن يكون رئيسا لمصر : فأجاب قائلا : أنه لا يبحث عن اي دور سياسي، بل يسعى لإنقاذ مصر من الإنزلاق لمنحدر خطير، ثم إعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا :" أريد أن تكون مصر مثل أوروبا حيث يوجد العلم و التعليم و حقوق الإنسان. حينما نعيد بناء بلدنا، أريد أن أكون جزءا منها ، لكني اريد أن أكون ممثلا ورجل أعمال."

جديد "الخليج 365"

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"إيلين سالون" محررة "لوموند" وصاحبة حوار الصحيفة مع "علي" قالت على هامش الحوار أنها تحدثت مع أحد قادة المعارضة المصرية في المنفى- طلب عدم الكشف عن هويته – أكد لها أن محمد علي قام بدور هام في توحيد المعارضة المصرية في الخارج بجميع أطيافها.



وأضاف المعارض المصري قائلا : "لقد وجدنا في محمد علي شخصا يعرف كيف يتحدث للناس، وقادرا على التأثير فيهم، ومع وجوده كمتحدث باسم الشعب، ومع وجوده متحدثا باسم الشعب ، بالاضافة لأفكار المعارضة في المنفى، يمكننا أن ننشئ قوة جديدة وإدراة جديدة للبلد ."