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صنعاء - ياسمين الخيامي - هذه هي الدولة العربية الاكثر اصابة بفيروس كورونا القاتل والتي يرفض الجميع السفر اليها خوفا من الاصابة بالفيروس ( تعرف عليها وعلى عدد الاصابات فيها )

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