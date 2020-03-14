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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي صدم كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم ( فيديو صادم )

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