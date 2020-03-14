شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف تعزيزات حوثية في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي، قصفت صباح السبت، تعزيزات وأهدافا عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية في الضالع. Advertisements وقالت المصادر إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا عسكرية للمليشيا في جبهتي الجب وباب غلق. وبحسب المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة منذ فجر الاربعاء يذكر ان مقاتلات التحالف توقفت منذ اشهر عن تنفيذ طلعاتها الجوية ومساندة القوات الجنوبية.

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