شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : جريمه مروعه لخادمة في الرياض تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة بشعه لاتخطر على بال انسان او شيطان.. شاهد “ماذا فعلت به“ ووثقته كاميرات المراقبة؟ (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخيرًا .. حسناء الخليج الفنانة الصغيرة حلا الترك تتزوج .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ شاهد : صدمة.. لفنانة شهيرة تلد دون زواج: والده هذا الفنان .. لن تصدق من يكون!! (صوره)" تعرف على السبب الصادم الذي أودى بحياة السلطان قابوس .. استمر في محاربته 6 سنوات إعلامية خليجية تفاجئ الجميع و تشكك في أصول الإمارات العربية وتشعل مواجهات عنيفة في تويتر (صورة وتفاصيل صادمة)

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