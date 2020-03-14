شكرا لقرائتكم خبر عن صادم .. أمير سعودي يكشف مالم يكن بالحسبان حول نبش محمد بن سلمان لقبر الرسول أثناء فترة إغلاق الحرم .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، مفاجأة من العيار الثقيل هذه المرة، زاعماً أن إقدام السعودية على إغلاق الحرمين الشرفين خلال الأيام الماضية، لم يكن هدفه الوحيد تعقيم الحرمين كما ذيع.

وفي التفاصيل زعم خالد بن فرحان المقيم في ألمانيا في تغريدة رصدتها “وطن”، ( صعقني خبراً مدوياً قاسياً منذ قليل وهو اقدام ولي العهد السعودي ابن سلمان علي نبش قبر سيد الخلق ﷺ، عندما ارجعوا اغلاق الحرمين الشريفين بالأيام الماضية إلي عمل تعقيم لهما بعد تفشي فايروس كورونا بالعالم، ليّعاد فتح أبواب الحرمين لجميع الزوار دون الكشف عن اصابتهم بالفايروس من عدمه! “.

أخبار جديدة من الخليج 365:

Advertisements

​

وقررت السعودية إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة، في خطوة احترازية لتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشرفين، تفاديا لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ترتفع الإصابات فيه حول العالم.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

كما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وتداول ناشطون فيديو أظهر عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهو يشارك في تعقيم الكعبة إلى جانب عدد من مشايخ الحرمين

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد زار فجر 12 من فبراير الماضي، المسجد الحرام، وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن زيارة ولي العهد إلى المسجد الحرام، كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل، ولي العهد وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها.