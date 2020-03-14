شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئ .. كشفت وزارة الصحة الاسرائيلية أن اليهود اليمنيين اكتسبوا مناعة قوية ضد كورونا بسببوجبة لاتخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن اليهود اليمنيين هم أكثر المواطنين مناعة ضد فيروس كورونا "كوفيد -19" ولم تسجل الى الان اي اصابات في صفوفهم، وارجعت الوزارة ذلك -وفقا لتقرير اخباري نشرته احدى الصحف الرسمية- إلى كثرة تناول الحلبة كوجبة دائمة في سفرة الطعام لدى اليهود اليمنيين.

التقرير ذكر أن الحلبة عملت على تطوير المناعة لدى اليمنيين وراثيا في الجهاز التنفسي ومن خلال الجينات المتوارثة من الاباء فالابناء، في الوقت الذي تشهد إسرائيل رعبا ليس له مثيل إزاء انتشار الفيروس رغم أن الإصابات قدرت حتى اليوم ب100 حالة دون وفيات وما تزال نسبتها قليلة مقارنة بالدول الأوروبية التي تعدت الألفين إصابة

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ووفقا لبيانات علمية حول الفوائد الصحية للحلبة خاصة في مشاكل الانفولزا، فإنها تعمل على ترطيب الحلق وتسكين السعال وطرد البلغم من الرئتين وتجفيفه.

يشار إلى أن هذا الخبر أثار ضجة في الإعلام الإسرائيلي وصفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخر ومتهجم ومكذب.

ناشطون يمنيون تناقلوا هذا الخبر آملين أن يكون صحيحا، سائلين ان يجنب الله اليمنيين كارثة كورونا الذي اكتسح كل دول العالم.