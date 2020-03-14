شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مشهد غاية في القسوة لأسد يفترس جنين قبل ولادته " صور " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو لأسد يسحب جنين لجاموس قبل أن يولد ويستعد لأكله، في مشهد غاية في القسوة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في جنوب أفريقيا الأسد يسحب الجنين الذي لم يولد بعد من الجاموس وقتله وبدأ بأكله، بجانب ثلاثة أسود من الذكور أخرين وانثى واحدة.

وبدأ الأسود الثلاثة بعد ذلك في تناول الجاموس الأم بعد قتلها هي الأخرى، حيث كانت ملقاة على ظهرها في لقطات، تم تصويرها من قبل زوجين في حديقة كروجر الوطنية.

أخبار جديدة من الخليج 365:

Advertisements

​