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صنعاء - ياسمين الخيامي - أفعى ‘‘الكوبرا’’ تنتقم من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد انتقامها المرعب وكيف أنهت حياته خلال ثوانٍ ( فيديو مخيف )

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