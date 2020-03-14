شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يدخل في نوبة بكاء شديد خلال حديثه عن اخر لحظات له مع حارس الملك اللواء عبدالعزيز الفغم (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الكامل لاستقبال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لأسرة وذوي عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان والذي قتل بإطلاق نار نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويروي ولي العهد السعودي في مقطع الفيديو، نشرته وكالة CNN، الأمريكية، قائلا: "بالنسبة لي شيء مؤلم يعني شخص جزء من برنامجي اليومي وعلى تواصل معه يوميا وليراح الواحد فجأة ومن غير مقدمات وبدون ما يكون في شيء قبلها تكون مؤلمة جدا خاصة بالطريقة الي راح فيها، يعني كانت قاسية على الجميع، آخرها يوم الخميس الي راح في اجتماع لمدة 4 ساعات.. جزء لا يتجزأ مننا وبقت روسكم وانا واحد منكم ومن عيالكم واخو لكم..".

وتابع قائلا: "الرجل افنى حياته كلها في أمن الملك وفي أمني أنا شخصيا وفي أمن عوايلنا وأطفالنا يعني المشاعر والله مهما نحكي والله ما أقدر أوصف.. عبدالله (ابن عبدالعزيز الفغم) ما عاد ولده، عبدالله ولدنا احنا وانا الي متكفل فيه ان شاء الله طول حياته.. أدري انكم أهله واخوانه وأبوه وعيال عمه ولكن الرجال معي 24 ساعة يعني قد لا تفقدونه أنتم لكن احنا الي نشوفه دايم معنا.."

ويذكر أن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، صرح حينها أن مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، جاء بنيران أطلقها صديقه، خلال زيارة لمنزل صديقه في جدة، موضحا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

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