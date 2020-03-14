- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 14/آذار/2020، غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع وتجمعات حوثية في مناطق متفرقة من مديرية نهم.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يستهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.