التحالف يستهدف بعدة غارات مواقع وتجمعات حوثية في نهم شرقي صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 14/آذار/2020، غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع وتجمعات حوثية في مناطق متفرقة من مديرية نهم. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية

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