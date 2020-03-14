شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. إسقاط طائرتين مسيرتين بعد تحليقهما فوق منزل المحافظ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 الخليج 365 ـ شبوة أسقطت قوات الأمن والجيش في محافظة شبوة طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منزل المحافظ ومقار عسكرية ومدنية.

Advertisements وأوضحت مصادر أمنية أن طائرتين مسيرتين حلقتا بعد منتصف ليلة الجمعة، فوق محور عتق ومنزل المحافظ ومطار عتق الدولي. وتابعت المصادر أن الحراسات الأمنية للمواقع أسقطت الطائرتين باستخدام الأعيرة النارية. وكان المحافظ قد وجه الأمن والجيش بالتعامل مع أي طيران مسير في سماء المدينة

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