شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات بسقوط أمطار في سواحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 توقعت جهات الطقس،اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة منتصف الأسبوع الحالي على سواحل حضرموت.

Advertisements وقالت جهات الطقس،أنه من المتوقع ظهور وتكاثف السحب على سواحل حضرموت مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة منتصف الأسبوع الحالي. وأشارت إلى تحسن الأجواء مع منتصف الأسبوع القادم.

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