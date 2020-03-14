شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختام حملة سعودية لجراحات الأطفال بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة، الجمعة، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال بسيئون في محافظة حضرموت.



وكشف عن إجراء الحملة 19 عملية جراحية في تخصصي المسالك البولية والجراحة العامة.

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