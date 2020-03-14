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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف نقطة رقابة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، في الساحل الغربي لليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن التفجير يأتي استمراراً لاعتداءات للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط، لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.
وتأتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة وإعلان الفريق الحكومي تعليق عمله، احتجاجاً على قيام ميليشيات الحوثي بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.
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