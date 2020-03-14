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ميليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف نقطة رقابة في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

ميليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف نقطة رقابة في الحديدة

متابعات_الخليج 365

فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة، في الساحل الغربي لليمن.

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وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لوكالة الأنباء ، إن التفجير يأتي استمراراً لاعتداءات للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط، لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.

 

وتأتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة وإعلان الفريق الحكومي تعليق عمله، احتجاجاً على قيام ميليشيات الحوثي بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.

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