شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في خبر صادم ...اكثر من 200 من أبناء الوضيع مسقط رأس "الرئيس هادي" ينضمون لمليشيا الحوثي وابو علي الحاكم يستقبلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية متطابقة في مديرية الوضيع، التابعة لمحافظة أبين، إن مليشيا الحوثي تمكنت، مؤخراً، من استقطاب عدد غير قليل من أبناء هذه المديرية، مسقط رأس رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وتقوم، حالياً، بتدريبهم تمهيداً للدفع بهم إلى إحدى الجبهات القريبة للقتال في صفوفها.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي "أبو علي الحاكم" التقى، قبل أيام، في مدينة البيضاء، بنحو 200 فرد من أبناء مديرية الوضيع، قرروا الالتحاق في صفوف مليشيا الحوثي.

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وأفادت المصادر أن المائتي فرد يتواجدون، حالياً، في مديرية مكيراس، التي تُسيطر عليها مليشيا الحوثي، حيث يتلقون تدريبات عسكرية من قبل المليشيا، تمهيداً للدفع بهم للمشاركة في قتال "المقاومة الجنوبية"، في أسفل "عقبة ثرة"، فيما يتمركز مسلحو الحوثي في أعلى العقبة، التي تصل بين مديريتي لودر ومكيراس، التابعتين لمحافظة أبين. وتقع "مكيراس" على الحدود مع محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن عملية نقل المائتي فرد من أبناء "الوضيع" إلى محافظة البيضاء تمت بعد عملية تنسيق قام بها شخصان من أبناء المديرية مواليين للحوثيين، أحدهما عَيَّنته المليشيا مديراً عاماً لمديرية الوضيع، والثاني، ويدعى محمد منصر، عَيَّنته المليشيا مديراً لأمن المديرية ذاتها.

وطبقاً للمصادر، فقد قام هاذان الشخصان باستقطاب المائتي شخص الذين التحقوا بالمليشيا، ويتم تدريبهم تمهيداً للدفع بهم إلى "عقبة ثرة" للقتال في صفوف المليشيا.