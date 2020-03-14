شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد التطورات الاخيرة ...قوات الانتقالي في أبين تعلن استعدادها لإنهاء الفوضى في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب اليمن، استعدادها للتصدي للفوضى وأحتواء الوضع في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال قائد كتائب الصقور بأبين النقيب عبده ناصر الأزرقي في تصريح له، بأنهم لن يسمحو بالفوضى في العاصمة عدن وعلى قيادة التحالف العربي الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض واحترام العهود والمواثيق الدولية .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

واصاف الأزرقي : ليعلم الجميع ان صمتنا طيلة الفترة الماضية ليس ضعف منا ولكننا أبدينا حسن النوايا واحترام الاشقاء وتعاملنا بعفويه لتتضح النوايا وتظهر جليا الى الأفق وهذا ما يجعلنا نخرج عن الصمت لنقولها بصريح العباره وليفهمها من بإذنه صمم اننا امام خيارات مفتوحه ولنا حق الاختيار ولن نكون الا جنود اوفياء للجنوب.



وتابع، نكررها اننا لن نقف مكتوفي الايدي تجاه الممارسات التي تثير عضبنا ولن نسمح لأي كان ان يمس بأمن واستقرار العاصمة عدن ونقولها وايادينا على الزناد وإن دقت طبول الحرب فنحن رجالها وميادين الشرف والبطولة والتصدي تعرفنا جيدا ..



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن توترا بين قوات المجلس الانتقالي وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بعد رفض قوات الانتقالي تسليم مطار عدن لقوات أمنيه تم تشكيلها بإشراف السعودية لتتولى حماية المنشآت في عدن بموجب اتفاق الرياض.