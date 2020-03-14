شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اشتباكات عنيفة ...شاهد أول صورة للمقاومة والقوات المشتركة من قلب معسكر الجب الإستراتيجي بالضالع ..."آخر المستجدات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الناطق الإعلامي لمحور الضالع القتالي فؤاد جباري في صفحتة بالفيس بوك صورة من قلب معسكر الجب الإستراتيجي بالضالع .

ويظهر في الصورة معسكر الجب مع مجموعة من المقاتلين من المقاومة الجنوبية ممن كان لهم الدور الكبير وابلوا بلاء حسن في كسر هجوم المليشيا على هذه المواقع حد قوله.

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وقال جباري ان معسكر الجب تحت سيطرة المقاومة بعد مواجهات ضارية استمرت لأكثر من 10 ساعات، تم بعون الله السيطرة على الوضع بالكامل في قطاع صبيرة و الجب وقطاع بتار، وصد كل الهجمات والتسللات التي قامت بها المليشيات الحوثية .

واضاف ان هناك خسائر كبيرة تكبدتها المليشيا الحوثية ولازالت القوات تستهدف فلول عناصر المليشيات شمال بلدة صبيرة والشامرية جنوبي بلدة حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.

وكانت أخبار تم تداولها تتحدث عن سقوط الجب ودحض الناطق الاعلامي للمحور الشائعات بصورة من قلب المعسكر ولا صحة لما تداولته من شائعات والمعسكر بالكامل تحت سيطرة المقاومة والقوات المشتركة.