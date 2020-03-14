شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد اشتباكات عنيفة ...شاهد أول صورة للمقاومة والقوات المشتركة من قلب معسكر الجب الإستراتيجي بالضالع ..."آخر المستجدات" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر الناطق الإعلامي لمحور الضالع القتالي فؤاد جباري في صفحتة بالفيس بوك صورة من قلب معسكر الجب الإستراتيجي بالضالع .
ويظهر في الصورة معسكر الجب مع مجموعة من المقاتلين من المقاومة الجنوبية ممن كان لهم الدور الكبير وابلوا بلاء حسن في كسر هجوم المليشيا على هذه المواقع حد قوله.
جديد "الخليج 365"
وقال جباري ان معسكر الجب تحت سيطرة المقاومة بعد مواجهات ضارية استمرت لأكثر من 10 ساعات، تم بعون الله السيطرة على الوضع بالكامل في قطاع صبيرة و الجب وقطاع بتار، وصد كل الهجمات والتسللات التي قامت بها المليشيات الحوثية .
واضاف ان هناك خسائر كبيرة تكبدتها المليشيا الحوثية ولازالت القوات تستهدف فلول عناصر المليشيات شمال بلدة صبيرة والشامرية جنوبي بلدة حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.
وكانت أخبار تم تداولها تتحدث عن سقوط الجب ودحض الناطق الاعلامي للمحور الشائعات بصورة من قلب المعسكر ولا صحة لما تداولته من شائعات والمعسكر بالكامل تحت سيطرة المقاومة والقوات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد اشتباكات عنيفة ...شاهد أول صورة للمقاومة والقوات المشتركة من قلب معسكر الجب الإستراتيجي بالضالع ..."آخر المستجدات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.