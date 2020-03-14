شكرا لقرائتكم خبر عن «آلة لعجن الخبز» تنهي حياة فتاة بطريقة مروعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ارقت فتاة تونسية تبلغ من العمر 26 عامًا الحياة، مساء أمس الجمعة، بعدما جذبتها آلة كهربائية لعجن الخبز في أحد المحلات التي تعمل بها.

وفي التفاصيل، جذبت آلة كهربائية لعجن الخبز، شعر الفتاة مما تسبب لها فى كسور شديدة أدت إلى وفاتها؛ فيما يتم التحقيق في الواقعة لكشف جميع ملابساتها من الشرطة التونسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «آلة لعجن الخبز» تنهي حياة فتاة بطريقة مروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.