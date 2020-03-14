شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد متعددة لتناول موزتين يوميًا.. أهمها ضبط الضغط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتميز الموز بفوائده الصحية المتنوعة لذا يحرص الكثير على تناوله لمذاقه اللذيذ وسهولة مضغه وهضمه، ولكن يقبل البعض على تناول عدة ثمرات منه يوميًا، وهذا ما يؤثر على الصحة بشكل سلبي، لذا يفضل الاكتفاء بتناول ثمرتين من الموز فقط.

الموز من الفواكه التي يقبل على تناولها الكثير لمذاقه اللذيذ، وفوائده الصحية المتنوعة، فهو غني بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين C و B6، حتى أن تركيزه من السكر يتم تخفيفه بواسطة الألياف الموجودة فيه.

جديد "الخليج 365"

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ولكن يقبل الكثير على تناول عدة ثمرات من الموز يوميًا، وهذا ما يؤثر على الصحة بشكل سلبي، لذا يفضل الاكتفاء بتناول ثمرتين من الموز فقط، ويستعرض الكونسلتو الفوائد التي تعود على الجسم عند تناولها يوميا وفقا لما ذكره موقعي"healthline"،"organicwelcome".