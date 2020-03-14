شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فجر اليوم السبت...منظمة الصحة العالمية تفاجئ العالم وتعلن قبل قليل عن رقم مخيف بعدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا...وتطالب الناس باتخاذ هذه الاجراءات العاجلة لحماية انفسهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر 5 آلاف شخص حول العالم، بحلول الثالث عشر من مارس، فيما سُجلت نحو 141 ألف حالة إصابة جديدة في 124 بلدا ومنطقة.



ووفقا لحصيلة أجرتها وكالة فرانس برس بناء على مصادر رسمية، حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينيتش من يوم الجمعة، فإن 5347 شخصا على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا منذ ظهوره في ديسمبر الماضي.

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وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل أكثر من 140,720 إصابة في 124 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء، لافتة إلى أن الرقم "لا يعكس الواقع بشكل مثالي، إذ تعتمد بعض الدول سياسة فحص ومعايير إحصاء محدودة نوعا ما".

ومنذ الإحصاء الأخير حتى الساعة 17,00 ت.غ الخميس، سجلت 422 وفاة و9265 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة هي إيطاليا (250) وإيران (85) وإسبانيا (36).

وفي الإجمال، سجلت الصين القارية 80,813 إصابة، توفي منها 3176 وشفي 64,111. وأحصيت في البلاد يومي الخميس والجمعة 20 إصابة و7 وفيات جديدة.

وفي بقية العالم، أحصي إجمالي 2171 وفاة (415 جديدة) من بين 59,915 إصابة (9245 جديدة).

أما الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا بعد الصين فهي إيطاليا (1266 وفاة من بين 17,660 إصابة)، وإيران (514 وفاة من بين 11,364 إصابة) وإسبانيا (120 وفاة من بين 4209 إصابة) وكوريا الجنوبية (67 وفاة من بين 7979 إصابة).

ومنذ الساعة 17,00 ت.غ الخميس، أعلن تسجيل وفيات أولى في أوكرانيا والسودان والهند والنرويج، فيما أعلن عن تسجيل إصابات أولى في كازاخستان وغانا وسان فنسنت وغرينادين وإثيوبيا والسودان والغابون وكينيا.

وبلغ إجمالي الإصابات في آسيا 91,154 (3278 وفاة)، وفي أوروبا 34,708 (1491 وفاة)، الشرق الأوسط 12,371 (525 وفاة)، الولايات المتحدة وكندا 1839 (41 وفاة)، أميركا اللاتينية والكاريبي 284 (3 وفيات)، أقيانوسيا 189 (3 وفيات) وإفريقيا 183 (6 وفيات).