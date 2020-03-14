شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثر عليه فيروس كورونا...الإعلان قبل قليل عن وفاة "بن راشد" بشكل مفاجئ والحزن يعم الأسرة الحاكمة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غيب الموت يوم الخميس الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية.

وولد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بمدينة المحرق ١٩٣٩ وألتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام ١٩٦٣. وعمل قاضيا في محاكم البحرين من العام ١٩٦٣ وحتى العام ١٩٦٨، ثم انتقل في العام ١٩٦٨ الى الحرس الوطني انذاك كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام ١٩٧٦، ثم عين وكيلا لوزارة الاعلام منذ العام ١٩٧٦ وحتى العام ١٩٨٨.

وتقلد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام ١٩٨٨ بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا، وتولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام ١٩٧٣ وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية. جديد "الخليج 365" Advertisements

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