عاجل : بقيادة طارق...قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة غربي مأرب..."تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements يطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على مواقع جديدة غربي محافظة مأرب بقيادة العقيد طارق القردعي المرادي.

وقالت مصادر ميدانية لـ " المشهد اليمني " أن روؤس المليشيا الحوثية تكسرت في منطقة الكسارة على أيادي منتسبي كتيبة الفتح بالجيش اليمني.

وذكرت المصادر بأن الأبطال البواسل من منتسبي كتيبة الفتح شنوا هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا في جبهة الكساره هيلان بصرواح وتم السيطرة الكاملة على مواقع المليشيا بالكسارة.

وأشارت المصادر الى أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من المليشيا بينهم قيادات حوثية من العيار الثقيل.

وبدأت قوات ‏الجيش، منذ الاربعاء، عملية عسكرية واسعة في جبهة صرواح غربي المحافظة، حققت خلالها قوات المنطقة العسكرية الثالثة تقدما كبيرا في عدة مناطق، و أسفرت حتى الان عن سقوط عدد كبير من الحوثيين بين قتيل وجريح.

و بدأت العملية العسكرية في عدة مناطق بعد أن تم إزالة الالغام التي زرعتها المليشيا وتم فتح الطريق للقوات للتقدم.



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