شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انباء عن إصابته بفيروس كورونا..."محمد بن زايد" يرسل برقية مفاجئة وصادمة للسلطان هيثم بن طارق لن تصدق ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد التي تحدثت تقارير عن إصابته بفيروس كورونا وإيداعه الحجر الصحي داخل قصره، برسالة خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق.

وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن السلطان هيثم بن طارق تلقى رسالة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأشارت الوكالة العمانية إلى أن هذه الرسالة ـ التي لم يكشف عن محتواها ـ تسلمها خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله بمكتبه صباح اليوم السفير محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات المعتمد لدى السلطنة.

ولم تكشف وكالة الأنباء العُمانية عن أي تفاصيل أخرى بشأن هذه الرسالة أو محتواها، إلا أنها أشارت إلى أنه تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه صالح الشعبين العماني والإماراتي.

وكانت الباحثة والصحفية الأمريكية “كارين آن كاري” المتخصصة في الشأن اليمني والخليجي، فجرت مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بفيروس كورونا.

وقالت الباحثة في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” أمس، إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة.

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام .

ولاحظت “وطن” أنّه تم تقييد حساب الباحثة “كارين” بعد نشرها التغريدة التي تؤكد فيها إصابة “بن زايد” بالفيروس.

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، ذكر عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد بن زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.