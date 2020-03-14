شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فتاة تقطع رأس شقيقها الصغير وتكتب بدمائه «رسالة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتلت فتاة ألمانية تبلغ من العمر 15 عامًا، شقيقها الصغير البالغ من العمر 3 أعوام بسكين حاد بحوالي 25 طعنة؛ حيث عثر الشرطة على جثته وهو ملقى على وجهه ومفصول الرقبة.

وكتبت الفتاة بدمائه الملطخة على الحائط، رسالة لوالدة الطفل؛حيث اعترفت الفتاة بقتل شقيقها الصغير بعد أن شعرت بالغيرة تجاهه لأن والدتها لم تعد تهتم بها و كل إهتمامتها منصبة على ذلك الصغير.

وجاء في الرسالة التي كتبتها الفتاة على الحائط و قالت لوالدتها : " لم اعد أحتمل ، فأنا أغار من ذلك الطفل ولا أحبه " .

جديد "الخليج 365"

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