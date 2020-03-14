فوائد زيت الأرجان المدهشة على الشعر و البشرة

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عدن - ياسمين التهامي - يستخدم زيت الأرجان في تفتيح البشرة ومعادلة لونها من خلال الحد من الميلانين الموجود في الخلايا.

ويتميز زيت الأرجان بأنه غني بفيتامين E المضاد للأكسدة، فهو يحمي البشرة من أضرار العناصر المؤكسدة التي تؤدي إلى ظهور علامات التقدم في العمر. ونستعرض 5 استخدامات فعّالة لزيت الأرجان الطبيعي النقي جديد "الخليج 365" Advertisements أولا.. ترطيب البشرة: زيت الأرجان يمنح البشرة النعومة بمكوناته الطبيعية الغنية، وهو زيت سريع الامتصاص ولا يترك أثراً دهنياً. ثانيا.. ترطيب الشعر: زيت الأرجان يمنح الشعر الترطيب العميق، ويكسبه النعومة واللمعان، ويعالج مشكلات تقصف الشعر، والتجعد فيسهل تمشيطه والتعامل معه. ثالثا.. معالجة البشرة المحترقة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الأرجان على معالجة البشرة الجافة والمتشققة، وحتى البشرة المحترقة. رابعا.. معالجة حب الشباب: زيت الأرجان يهدئ البشرة المصابة بحب الشباب ويعجّل عملية الشفاء. خامسا.. معالجة القدمين واليدين والأظافر: زيت الأرجان غني بالعناصر التي تمنح النعومة والترطيب للأظافر الهشة، والبشرة الجافة في اليدين والقدمين.

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