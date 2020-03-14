شكرا لقرائتكم خبر عن في خبر صادم لكل الامة الاسلامية ...دولة خليجية تعلن توقيف الصلوات الخمس في المساجد والاكتفاء بالأذان فقط ..."لأول مرة في التاريخ" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الجمعة، إيقاف الصلوات الخمس في المساجد، على أن يتم الاكتفاء بالأذان فقط.

وقال مصدر مسؤول لصحيفة "القبس" المحلية، إن هذا القرار يأتي تماشيًا مع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" والفتوى الصادرة بهذا الشأن، وتنفيذًا للتوصيات الصحية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

جديد "الخليج 365"

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وأكد المصدر الكويتي، أنه سيتم منع دخول المصلين إلى المساجد، حماية لصحتهم.

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا وحتى إشعار آخر، بناء على توجيهات الجهات الصحية وفتوى هيئة الإفتاء، بعد تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

ومن جانبه، علق وزير الصحة، د.باسل الصباح، في تغريدة على حسابه "تويتر" على قرار الأوقاف: "ظهرت أعراض مرض كورونا المستجد على مواطنين قدموا إلى الكويت من دول مختلفة، بعضهم قدِم منذ أكثر من عشرة أيام، ولم تكن الدول التي قدموا منها قد وضِعت في عِداد المناطق الموبوءة وقت قدومهم، كأمريكا وإسبانيا، ولندن، وغيرها، كما لم تظهر عليهم العلامات إلا أمس".

وأردف أنه "نظرًا لحاجتنا إلى الوقت حتى نحصي مخالطيهم، وللتقليل من مخالطتهم لأعداد أكثر مما مضى، فإن الفتوى واضحة في هذا الشأن".



يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، أعلن تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكويت 80 حالة إلى الآن، وتماثلت منها خمس حالات للشفاء، وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها أربع حالات في العناية المركزة