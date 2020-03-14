شكرا لقرائتكم خبر عن وافد يركل شُرطي برجله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحيل إفريقي إلى محكمة الجنايات بعد تعديه على الشرطة بالإمارات، ورفضه مرافقتهم إلى دورية أمنية .

وكانت التفاصيل ببلاغ ورد إلى الشرطة، يناير الماضي، حول مشكلة في إحدى الشركات، وبالانتقال إلى الموقع تبين أن المتهم 22 عام كان غاضبا، وحاول الاعتداء على زملائه الموظفين، لأنه لم يتمكن الحصول على جواز سفره.

ويذكر أن المتهم استمر في عناده ومقاومة رجال الشرطة، وتهجم عليهم وركلهم برجله، وعض أحدهم في إصبعه أثناء محاولته تثبيته بالقيد الحديدي، قبل أن تتم السيطرة عليه وشل حركته.

جديد "الخليج 365"

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