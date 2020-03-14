شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : صدمة.. لفنانة شهيرة تلد دون زواج: والده هذا الفنان .. لن تصدق من يكون!! (صوره)" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل وفي غاية الخطوره.. الصين تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله .. شاهد تعرف على السبب الصادم الذي أودى بحياة السلطان قابوس .. استمر في محاربته 6 سنوات إعلامية خليجية تفاجئ الجميع و تشكك في أصول الإمارات العربية وتشعل مواجهات عنيفة في تويتر (صورة وتفاصيل صادمة) مصدر : يكشف تفاصيل الانفجار الذي هز العاصمة الموقتة عدن

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