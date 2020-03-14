شكرا لقرائتكم خبر عن فنان شهير يفجع الوسط الفني في المملكة بحدث مفاجئ أثناء مهرجان عالمي لتكريمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فُجع الوسط الفني بوفاة ممثل شهير من المملكة المغربية ( الممثل ​خالد بكوري) ​ بشكل صادم خلال حضوره كضيف شرف مهرجان الفيلم المغربي في دورته الـ21، حيث تعرض​ لنوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر ناهز 64 عاماً.

وقدّم عدد كبير من الممثلين المغربين تعازيهم بالراحل من خلال نعيه عبر حساباتهم على شبكات التواصل الإجتماعي.

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وقالت نجية فتاح: "انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك ا لبكوري الله يرحمك ا حنيني ويجعل متواك الجنة".

وكتب زكرياء قاسي لحلو: "حزنت لرحليك المفاجئ هذا، أيها الفنان الوديع، عطاؤك سيظل راسخا في ذاكرة المغاربة، نبل مشاعرك وانسانيتك ستظل موشومة في قلوب كل من عاشرك واشتغل معك وانا منهم، وداعا صديقي اتمنى لروحك حياة أخرى كلها حب و صدق و سلام".

وقالت حنان مسعودي: "الله يرحمك صديقي Khalid Beckoury و يجعل محبتك صبر، الوحيد لي كان دائما متفائل وقلبو كبير. رغم كل ما مر به … سافتقدك صديقي، إن لله وإن إليه راجعون"