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صنعاء - ياسمين الخيامي - فنان شهير من المملكة ذهب لمهرجان عالمي لتكريمه..وهناك حدثت المفاجئة الصاعقة التي اصابت الجميع بالذهول وسببت للوسط الفني صدمة كبيرة..لن تصدق ابدا ماحدث

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