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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ..المملكة تباغت جميع دول مجلس التعاون وتصعق دولة الامارات وتسحب سفيرها في ابو ظبي..والخبر ينزل على رأس محمد بن زايد كالصاعقة

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