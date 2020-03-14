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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت

متابعات_الخليج 365

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

الوحدة                    ريال يمني          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24         225. 35 ريالًا     53.78 $

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الذهب عيار 22         32.291 ريالًا       49.3$

 

الذهب عيار 21           30.824 ريالات   47.06 $

 

الذهب عيار 18          26.422 ريالاً      40.34$

 

أوقية الذهب             1.095.160 ريالاً   1672$

 

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