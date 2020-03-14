تعرف على السبب الصادم الذي أودى بحياة السلطان قابوس .. استمر في محاربته 6 سنوات

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عدن - ياسمين التهامي - إعلامية خليجية تفاجئ الجميع و تشكك في أصول الإمارات العربية وتشعل مواجهات عنيفة في تويتر (صورة وتفاصيل صادمة) مصدر : يكشف تفاصيل الانفجار الذي هز العاصمة الموقتة عدن بقيادة العقيد طارق .. قوات الجيش الوطني تسيطر على مواقع جديدة في مأرب اخر مستجدات الجوف : معارك طاحنة متواصلة وسط تقدم لقوات الجيش الوطني في خب والشعف

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