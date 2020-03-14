شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاب يعاشر الأسود والضباع ويعانقها بحرارة ..لكن المفاجأة المروعة حدثت عن تقبيله لهذا الأسد المفترس ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضرب الشاب السويسري " دين شنايدر " عرض الحائط بقواعد الأمان في التعامل مع الحيوانات بعد ظهوره وهو يعانق ويقبل الأسود والضباع.

وكان الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، قد ترك عمله وذهب ليعيش فى محمية هاكونا ميباكا في برية جنوب إفريقيا؛ حيث توجد الكثير من الحيوانات ليبني علاقات معها.

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وقال شنايدر أنه يشعر بالسعادة وهو في المحمية مع الحيوانات رغم أنه فقد حياته الاجتماعية بين أصدقائه زملائه، فبينما هم يخرجون في الحفلات، يعتني هو بالأسود والضباع.