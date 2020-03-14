شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دولة الكويت التي يحبها الجميع تعيش فاجعة مرعبة والحزن والخوف يجتاح البلاد من هول الكارثة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت صحيفة كويتية أن حالة من القلق والارتباك تسود عشرات المواطنين الذين شاركوا في مراسم عزاء لعائلة أحد المواطنين توفي قبل أيام في مصر، وكشفت الفحوص الصحية عن إصابة أحد أقربائه، الذي كان متواجداً في العزاء بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية فإن الحالة المصابة رافقت جثمان المتوفى إلى الكويت من مصر وكانت قد وصلتها من فرنسا. وقالت المصادر إن الحالة المصابة تم عزلها في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم بعد نتيجة الفحص الإيجابية.

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وأكدت المصادر أن وزارة الصحة بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي تشمل استدعاء وفحص جميع المخالطين للحالة المصابة.

وأشارت إلى أن وفاة المواطن في مصر لا علاقة لها بفيروس كورونا، مبينة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة المصابة التقطت الفيروس في مصر أم حملته معها من فرنسا.

ودعت وزارة الصحة الكويتية المواطنين والوافدين بتجنب اللقاءات الاجتماعية (الديوانيات) وغيرها من التجمعات العائلية و البشرية حفاظاً على صحتهم و صحة المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، عن تأكيد إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجماليّ لــِ 69 حالة.