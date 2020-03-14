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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة عربية تصعق مليار مسلم وتثير جنونهم وتقرر اغلاق المساجد في وجه المصلين وتمنعهم من الصلوات بداخلها في الفروض الخمسة ( لن تصدق من هي هذه الدولة )

2020/03/14 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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