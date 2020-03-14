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صنعاء - ياسمين الخيامي - تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس بشار الاسد ويستجير بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (شاهد 3 صور للسلاح التركي الفتاك)

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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن رسميا امتلاكها سلاح فتاك ومدمر..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس بشار الاسد ويستجير بحليفه بوتين لانقاذه من الهلاك (شاهد 3 صور للسلاح التركي الفتاك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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