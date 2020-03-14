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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير أمريكي عاجل وخطير صعق كل ملوك وأمراء دول الخليج وهز عروشهم ..هذه الدولة الخليجية الثرية ستختفي من خارطة العالم ولن يكون لها وجود على الارض

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